ドル円は朝はやや上昇も、その後上値重い展開＝東京為替概況 ドル円は週末に行われる予定となっていた米国とイランの協議について、両国の主張の溝が深いことなどから実施がかなわず、朝はドル高がやや優勢となった。ドル円は先週末終値の159.31円から159.68円を付けた。その後は昼過ぎにかけてドル売りが優勢となり、159.15円まで売りが出た。日経平均の上昇にみられるリスク警戒感の一服が、有事のドル買いに対する調