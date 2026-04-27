独５月ＧｆＫ消費者信頼感指数は－３３．３（予想－３０．０、前回－２８．０→－２８．１） 米国とイランの紛争の余波が欧州最大の経済を圧迫し続け、ドイツの消費者景況感は3年ぶりの低水準に悪化した。特に、エネルギー価格の高騰、そしてそれに伴うインフレ率の上昇が、ドイツの家計にとって大きな懸念材料になっている。消費者は実質所得減で高額消費を手控え。