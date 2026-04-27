26日、長野市では市内4つの生産者が協力し、品種の異なるブドウをブレンドして作った「ロゼワイン」が初披露されました。26日、お披露目されたのはロゼワイン「ナガロゼ」です。市内4つの生産者が育てた品種の異なるブドウをブレンドして醸造したもので、酸味が強くすっきりした飲み口が特徴です。また、ボトルのラベルデザインなどを市内の結婚式場「テラスグランツ」がサポート。地域ブランドの向上を目指します。「ナガロ