【新華社武漢4月27日】中国湖北省武漢市で1957年に開通した武漢長江大橋は、長江にかけられた最初の大橋で、完成は地域の人々の移動に歴史的な変化をもたらした。長江に橋がない時代は終わったが、武漢ではその後もフェリーが川を渡る日常の交通手段として残った。しかし、船は濃霧や強風により運航を中止することもあった。都市や農村の発展に伴い、湖北省では長江大橋が次々に建設され、川を渡る交通の弱点も克服されてい