【新華社ウルムチ4月27日】中国南方航空は22日、新疆ウイグル自治区のウルムチ天山国際空港で、航空機整備エリアと貨物エリア第1期プロジェクトの起工式を行った。両プロジェクトは中国の中央企業による新疆支援事業の一環で、総投資額は16億元（1元＝約23円）余り。2028年の完成と供用開始を予定している。航空機整備エリアに建設される格納庫の延べ床面積は6万5991.08平方メートルで、中国西北地域最大の民間航空機用単体格