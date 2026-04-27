岩手県大槌町の山林火災は発生から6日目になりました。延焼が続き、焼失面積はおよそ1618ヘクタールに拡大しました。27日、大槌町では午後から雨が降りだしましたが、いまは小康状態となっています。午前中には山でも炎が確認でき、緊迫した状況が続いています。県と町によりますと、焼失面積はおよそ1618ヘクタールと、26日から245ヘクタール拡大しました。また、消火活動中の消防団員が負傷するなど、これまでに2人がけがをして