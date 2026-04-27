ブルージェイズの岡本和真選手が日本式ルーティンをチームに取り込みました。今季からメジャーに挑戦の岡本選手は、日本時間26日にバックスクリーン上段へ同点ホームランを放ちチームの勝利に貢献。グラウンドを1周しベンチへ戻ると、同僚のウラジミール・ゲレーロJr.選手がおなじみのセレブレーションのホームランジャケットを持ってお出迎えするなど、すっかりチームの戦力として活躍しています。そんな岡本選手がチームに輸入し