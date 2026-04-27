俳優でダンサーの森山未來（41）が27日、神戸市内でダンス公演「STILLLIFE―スティル・ライフ―」（6月20、21日＝神戸文化ホール）の取材会を行った。古くからの友人であるアルゼンチン人ダンサー、ダニエル・プロイエットとの共演で、2024年に完成しイタリア・ヴェネツィア、オランダ・アムステルダムなどで上演されたものを2年越しに森山の故郷、神戸などに“凱旋（がいせん）”する。「テクノロジーが進化すればする