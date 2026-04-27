4月27日、Bリーグは2026－27シーズンのオールスターゲームに関する概要発表会見をIGアリーナで実施し、『りそなグループ B.LEAGUE ALL STAR GAME WEEKEND 2027 IN AICHI-NAGOYA』と題して、2027年1月15日（金）～17日（日）の日程で3日間開催することを発表した。 今大会のコンセプトは、前回大会から継続して「バスケと街の夢の共演」。バスケットボールが