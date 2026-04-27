２７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円４１銭前後と前週末午後５時時点に比べ２０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８６円８７銭前後と同２０銭程度のユーロ高・円安で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１５９円５０銭前後で推移していたが、午後１時２０分過ぎに１５９円１５銭近辺まで下落した。米ニュースサイトのアクシオスが日本時間午