２７日の債券市場で、先物中心限月６月限は４日続落。中東紛争の長期化が懸念されるなか、原油高を通じた国内物価の上振れリスクが改めて意識された。 前週末２４日の米長期債相場が反発（金利は低下）した流れを引き継ぐ形で、債券先物は小高くスタートした。ただ、トランプ米大統領が２５日に和平協議に向けた交渉団の派遣を中止すると発表したことから買いは続かず。時間外取引で米長期金利や米原油先物が水準を切