アドバンテストは２７日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。今期の売上高予想は前期比２５．８％増の１兆４２００億円、最終利益予想は同２４．０％増の４６５５億円とした。前期に続き過去最高益の更新を計画する。主力の半導体テスターで、ＡＩ関連向けを中心に売り上げの伸長を想定。高性能ＤＲＡＭ向けの販売拡大も見込む。 今期の年間配当予想は未定とした。