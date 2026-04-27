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○経済統計・イベントなど ０８：３０日・失業率 ０８：３０日・有効求人倍率 ２２：００米・住宅価格指数 ２２：００米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数 ２３：００米・リッチモンド連銀製造業指数 ２３：００米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード） ※日・日銀金融政策決定会合の結果発表 ※日・日銀「経済・物価情勢の展望（展望レポート）」 ※日・閣議 ※米・ＦＯＭ