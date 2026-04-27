少女時代を脱退したジェシカが、グループ時代の楽曲を披露したことで議論を巻き起こしている。【写真】少女時代からついに“既婚者”が！今こそ知りたい熱愛遍歴ジェシカは最近、ベトナムで開催した単独コンサートで『Gee』『Genie』『I Got A Boy』『The Boys』『Mr.Mr』といった少女時代のヒット曲をメドレーで歌唱した。デビュー曲である『Into the New World』をバラードバージョンで披露し、その途中で涙を浮かべる場面もあっ