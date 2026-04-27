サッカー界のスターがカーコレクションで注目を集めた。元イングランド代表のデイビッド・ベッカム氏が、イギリスの大手紙『エクスプレス』が選定した「最も高価なカーコレクションを持つセレブリティ」ランキングにサッカー界から唯一ランクインした。『エクスプレス』紙によると、順位では一番下の８位だったが、ベッカム氏のカーコレクションの推定総額は約300万ポンド（約６億5000万円）。30台以上のクルマとバイクを所有