子どもの行動範囲が広がるにつれ、「連絡手段は持たせたいが、まだスマートフォン（スマホ）は不安」という保護者は少なくない。そうしたニーズに応えるデバイスが、GPS機能付きスマートウォッチだ。myFirst Japanは、キッズ向けスマートウォッチ「myFirst Fone」シリーズの新モデルとして、「myFirst Fone M1（マイファーストフォン エムワン）」を4月24日から発売している。価格は1万4800円。●見守りに必要な機能を1台に凝縮