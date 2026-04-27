2026年４月27日、日テレ・東京ヴェルディベレーザが長年の功労者の引退を発表した。元なでしこジャパンの一員で女子ワールドカップ優勝歴（2011年）もある岩清水梓（39歳）が今シーズン限りで現役を退くことになった。今回の発表を受け、本人のコメントは以下の通りだ。 「今シーズンをもって引退することを決意しました。理由は単純に、自分の納得のいくパフォーマンスができなくなったことです。チームの戦力には違う