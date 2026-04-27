【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月25・26日の2日間にかけて、緑黄色社会が主催するイベント『緑黄色大夜祭2026』が、愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）にて開催された。 ■活動初期から開催してきた対バンライブ『緑黄色夜祭』の拡大版『緑黄色大夜祭』 緑黄色社会が活動初期から開催する対バンライブ『緑黄色夜祭』の拡大版として2024年に初回が開催された『緑黄色大夜祭』。前回は横浜アリーナで