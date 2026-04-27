【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが、4月26日にAichi Sky Expoで開催された緑黄色社会主催の対バンイベント『緑黄色大夜祭2026』に出演した。 ■BE:FIRSTセットリストプレイリスト公開中 BE:FIRSTは「Boom Boom Back」や「Mainstream」「夢中」といった代表曲を続々と披露。最新曲の「BE:FIRST ALL DAY」で圧巻のパフォーマンスを披露すると、メンバーのLEOと緑黄色社会の穴見真吾をプロデュ