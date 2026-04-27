27日、柏崎市の銀行にカモシカ1頭が侵入しました。約3時間後、柏崎市が吹き矢で麻酔を打ち、眠らせて捕獲しました。 カモシカが侵入したのは、柏崎市の中心部にある第四北越銀行柏崎支店です。警察によりますと27日正午すぎ、銀行員から「行内にカモシカが入り込んだ」と110番通報がありました。支店内のシャッターが下ろされ、カモシカが銀行内に閉じ込められた状態になり、柏崎市が対応を検討しました。カモシカは国