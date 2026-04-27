燕市の測量業「青山設計」が１７日に裁判所から破産手続き開始決定を受けました。 負債総額は約６０００万円と見込まれています。 民間の信用調査会社・帝国データバンクによりますと、青山設計は、地元の燕市やほかの自治体からの元請受注を中心に測量、設計、補償コンサルタント事業などを手がけ、２０００年６月期には年収入高約１億２１９２万円を計上していました。 しかし、近年は官公庁からの受注減少などに