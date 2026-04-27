2026年4月26日、韓国メディア・マネートゥデイは、サムスン電子の労働組合が成果給の大幅拡大などを求め、予告している大規模ストライキについて、実施されれば、生産減少よりも深刻な、「見えないコスト」をもたらす可能性があると報じた。記事によると、約7万4000人の労働者を代表するサムスンの労働組合は、好業績にもかかわらず、会社が適切な報酬を提示していないと主張。経営陣が提案した制限付株式による賞与案を拒否し、賞