ドリアンの最盛期が「スーパーウィークエンド」を迎えました。4月25日午前から26日午前までの約24時間に、ドリアン専用高速輸送船3隻が、計356コンテナ・6300トンを超える新鮮なドリアンを積載し、広東省広州市内の南沙港に到着しました。これらのタイ産ドリアンは、次々と国内市場に輸送され、メーデーの大型連休中、市民の食卓を飾ることになります。今年のドリアン最盛期は、4月から6月まで続く見込みです。東南アジアのドリア