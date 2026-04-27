ジャーナリスト・田原総一朗氏（92）がMCを務めるBS朝日「朝まで生テレビ!」（日曜後7・00）の公式サイトが更新され、放送時間の短縮を報告した。公式サイトでは「この春、テレビ朝日での放送開始から40年目に突入する『朝まで生テレビ!』は4月26日（日）から事前収録の1時間番組になります」と告知。2時間の生放送から、1時間の事前収録に変更するとし、実際に1時間番組の帯で放送された。また「92歳の現役ジャーナリスト田