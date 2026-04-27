無登録で潜水艇事業などへの出資金を不正に集めたとして、京都地裁は27日、投資関連会社社長の男に懲役1年4か月の実刑判決を言い渡しました。 判決によりますと投資関連会社社長で韓国籍の徐世昌被告（53）は、国の登録を受けずに潜水艇での海中探査などの事業への出資を募り、不正に得た出資金、計約510万円を隠そうとしました。 警察によりますと徐被告はこの投資事業で、全国の約1万5000人から計約66億円を集めたとみられてい