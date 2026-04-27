女優の木村多江（55）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。休日のオフショットが反響を呼んでいる。木村は「自然の恵み」と書き出し、「たけのこ掘りに2回も行ってきちゃった」と告白。「2回目のたけのこは結構伸びてたけどそれも良し」と、大きなカゴを背負った姿を披露した。そして山椒の木に手を伸ばす様子も公開し「山椒の葉も香りが良くて癒されました」と報告。「仕事の合間の豊かなひととき」とつづった。こ