千葉県袖ケ浦市にある東京ガスのLNG基地＝3月（共同通信社ヘリから）東京ガスは27日、10月1日（11月検針分）から家庭向けの基本料金を150円値上げすると発表した。物価高による経費上昇とガス使用量の減少が要因。基本料金の引き上げはオイルショックの影響を受けた1980年以来46年ぶりとなる。東京に茨城や栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川を合わせた1都6県の全ての供給エリアが対象。群馬以外では月間使用量が30立方メートルの