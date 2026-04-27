NPB(日本野球機構)は27日、「2025年戦力外・現役引退選手の進路調査結果」を発表しました。対象は、外国人選手ならびに同一球団内で育成選手再契約締結選手を除く169人で、平均年齢は27.2歳(2025年10月31日時点)、平均在籍年数は6.8年でした。169人の進路で最多となったのが、監督やコーチ、球団職員といった「NPB関係」。全体の53.25％に及ぶ90人が、引き続きNPBでセカンドキャリアを歩みます。そのほか、NPB以外で野球関係の職に