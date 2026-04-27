ロッテのアンドレ・ジャクソン投手が28日の楽天戦（ZOZOマリン）に先発することが発表された。楽天は荘司康誠投手が先発する。DeNAでの2年間で18勝をマークしたジャクソンは移籍1年目の今季ここまで4試合に登板して1勝2敗、防御率5・09と本来の実力を発揮できていない。チームは2日の日本ハム戦から19試合続で先発投手の勝利がなく、ジャクソンに白星がつかないと、78年に記録した球団ワーストに並んでしまう。ジャクソンは