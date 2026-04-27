昨季は最下位に沈む中、現時点では首位阪神とゲーム差なしの2位につけるヤクルト。プロ野球解説者でもある赤星憲広さんが、好調へ導くキーマンについて語りました。名前をあげたのは新守護神・キハダ投手。今季からチームに加入すると、これまでのプロ野球記録を上回り、初登板から無傷でのセーブ数を10と積み重ねています。キハダ投手は抑えると、毎回エネルギッシュにポージングを決めるなど喜びを爆発。その姿からもファンの心