Image: Hautlence テレビ版の『スタートレック』で、カーク船長たちが使っていた腕時計タイプの通信装置「コミュニケーター」を覚えてますか？未来の通信機器はあのようなスタイルになるのかと思ってましたが、実際は腕に装着して会話するガジェットはあまり発達しませんでした。とはいえ、あのスタイルには憧れた人も多かったのではないでしょうか？ガジェットっぽいけど中身は本格派『ス