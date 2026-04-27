5月4日からリーグ戦が始まる石川ミリオンスターズの監督や選手らが27日、テレビ金沢を訪れ、開幕に向けた意気込みを語りました。今年、球団創設20周年を迎えた石川ミリオンスターズ。昨シーズンは、石川、富山、滋賀の3球団で争う「日本海リーグ」で2位となり、リーグ優勝には届きませんでした。開幕戦を来週に控え、岡崎太一監督やことし新加入した星稜高校出身で元ロッテの岩下大輝投手らが