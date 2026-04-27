セ・リーグ公示プロ野球は27日、両リーグの公示が発表され、セ・リーグでは阪神の近本光司外野手、中日の川越誠司外野手らが登録抹消となった。ともに前日の試合で負傷交代。ファンからは「現実突きつけられた感」「大号泣」「川越…アカンか……」と悲しみの声が広がっている。近本は前日の広島戦、8回の打席で左手首に死球を受け、途中交代となっていた。川越はヤクルト戦の8回に代打で登場。適時二塁打を放ったが、二塁にス