飼い主さんの腕の中で目が覚めたみつちゃん。起きようとしますが、再び寝かしつけられてしまう様子に癒される視聴者が続出しました。 動画は記事執筆時点で再生回数4.3万回を突破。コメント欄には視聴者から笑顔溢れる絵文字がたくさん送られました。 【動画：飼い主さんの腕の中で『目を覚ました三毛猫』→そっと抜け出したのに、ナデナデされると…『幸せすぎる朝の光景』】 腕から抜け出したい猫 TikTokアカウント