【前編】に続き、親の代理婚活について私の体験を通じ考えてみたい。SNS、マッチングアプリ、結婚相談所や行政の婚活支援。さまざまな出会いの場がありながら、未婚率の上昇には歯止めがかからない。30代前半（30〜34歳）では男性51.8%、女性38.5%（令和５年版厚生労働白書）と、男性は既婚者より未婚者のほうが多数派だ。とはいえ「結婚しない」と決めているわけでもない。こども家庭庁の調査（2024年）では、19〜39歳の未婚男女