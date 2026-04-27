猫が『テレビ』に夢中になっているときの理由4つ 猫がテレビの画面をじっと見つめたり、動きに合わせて体を揺らしたりするのはそんなに珍しいことではありません。これには、猫なりに興味を引かれる理由があります。ここでは、猫がテレビに夢中になる主な理由を分かりやすく解説します。 1.狩猟本能が刺激される 猫がテレビに夢中になる理由として、まず狩猟本能が考えられます。猫は本来、動く小さな獲物を追い