中日ドラゴンズは2026年4月26日現在、セリーグで最下位に喘ぐ。ドラゴンズファンならずともちょっと心配だ。この低迷が、「経済への悪影響は見過ごせるほど小さくない」と自身のブログで嘆いたのが古川元久・国民民主党代表代行だ。古川氏は財務省出身、同党きっての経済通である。「90周年に優勝する」球団社長は商店街の新年祝賀会で大見得ドラゴンズは今年が球団創設90周年である。巨人も阪神も90周年には優勝しており、中日球