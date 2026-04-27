元ウェザーニュースキャスターでフリーの檜山沙耶アナウンサー(32)が27日、自身のインスタグラムを更新。美しいコスプレ姿を披露した。 【写真】“起爆装置"のチョーカーも再現！いまにも「ボンッ」と弾けそう 「『チェンソーマン』レゼ」とつづり、人気漫画「チェンソーマン」に登場するキャラクター「レゼ」になりきったカットを投稿。ノースリー