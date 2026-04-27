セミナーの様子 高松市男女共同参画センター 女性議員を増やそうというセミナーが25日、高松市で開かれました。 女性議員の養成と支援に取り組む東京の「パリテ・アカデミー」が全国9カ所で開いているセミナーです。 「パリテ」はフランス語で「同等」を意味します。2027年の統一地方選挙に向けて地域に根差した女性リーダーを増やすことを目指しています。 申（