高松南警察署 高松市で男性(26)を足蹴りにするなどしてけがをさせたうえ、金品を要求しようとしたとして、高松市の工員の男(30)と住居不定の無職の男(29)が傷害と恐喝未遂の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、2人の男は高松市内で4月21日の午後8時10分ごろから約30分間、男性の顔を地面に押し付けて足蹴りにするなどの暴行を加え、首や背中、頭に全治5日間のけがをさせた疑いが持たれています。さらに「頭を刈る