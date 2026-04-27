新年度に入り、まもなく1か月が経とうとしていますが、各地で強い揺れが相次いでいます。今朝(27日)は北海道十勝地方南部を震源とする最大震度5強を観測するなど災害に気の抜けない状況が続いています。本格的な行楽シーズンを前に今一度、日ごろの備えを見直しておきましょう。ここ1か月の地震最大震度5弱以上が5回新年度に入り、まもなく1か月が経とうとしていますが、各地で強い揺れが相次いでいます。新年度スタートの1日(水