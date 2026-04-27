27日午前7時45分ごろ県北部を震源とする地震があり、大町市で震度3を観測しました。気象庁によりますと、27日午前7時45分ごろ県北部を震源とする地震があり、大町市内で震度3を観測しました。震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは「3.2」と推定されています。この地震で長野県内では大町市美麻などで震度3。また、長野市信州新町、松川村、小川村などで震度2を観測しました。県危機管理防災課によりますと