◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」２月２０日の午前１０時５２分、スマホが鳴った。「木更津市の清和大学と提携してサッカー部の設立と強化をしていくことになりました」。声の主は元プロサッカー選手のカレン・ロバートさん。市船橋高で活躍し、Ｊリーグの磐田では０５年に新人王を獲得した。静岡支局時代の０４年からの付き合いで、その後オランダなどでプレーし、１９年に現役引退。現在はＪリーグ入りを目指す千葉県社会