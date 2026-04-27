ドジャースの大谷翔平が昨年８月２４日から続けていた連続試合出塁は、２２日ジャイアンツ戦で終止符を打ち、５３試合連続で止まった。球団史上歴代２位タイまで伸ばし、連日のように日米のＭＬＢ関連ニュースのトップを飾っていた。ただ、期間中の打率は２割７分９厘に終わっている。４２四死球が連続試合出塁につながった（出塁率は４割２厘）感がある。大谷も記録が止まった際に「（連続試合出塁ストップは）気にしていない