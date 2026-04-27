秋田県では早くも住宅地などでクマの出没が相次ぎ、4月の目撃件数は全国最多となった。専門家は昨秋に人里のエサを学んだ「学習グマ」が春先に現れた可能性を指摘する。各地で市街地出没が増えるなか、兵庫県の科学的データに基づき個体数を管理する取り組みが注目されている。4月の目撃数が278件と全国最多の秋田県「あっ、いた！草食べてる！」これは、きのう、秋田市内の高齢者施設で撮影された映像。ガラス1枚を隔てた目の前に