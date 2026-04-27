アメリカ・アリゾナ州で小型機が住宅街の道路に不時着した。機体が降りたのは道幅ギリギリの場所で、周辺設備への衝突や川に落ちる危険もあった。道路は通行が多い時間帯だったが、着陸したのは幸いにも、赤信号で車が途切れたタイミングで大惨事を免れたという。小型機が道路に“ギリギリ”不時着アメリカ・アリゾナ州でカメラに記録されたのは、あわや大惨事の瞬間だ。小型機が突然、住宅街の道路に不時着していた。道幅ギリギリ