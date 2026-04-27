日本相撲協会は27日、大相撲夏場所（5月10日初日、両国国技館）の番付を発表し、春場所を12勝3敗で制した大関・霧島（30＝音羽山部屋）は東の2番目に座った。現行のカド番制度となった1969年名古屋場所以降、平幕以下に落ちてから大関に戻るのは魁傑、照ノ富士に次いで3人目。2横綱3大関は2021年春場所（白鵬、鶴竜、正代、朝乃山、貴景勝）以来となる。24年夏場所以来、2年ぶりの復帰。会見した霧島は「やっと、という感じで