陸上・マラソンの大迫傑選手が26日に自身のSNSを更新。同日のロンドンマラソンで史上初の“2時間切り”記録が誕生したことに反応しました。日本時間26日に行われたロンドンマラソンで、セバスチャン・サウェ選手(ケニア)が1時間59分30秒のタイムで優勝。さらに2位のヨミフ・ケジェルチャ選手(エチオピア)も1時間59分41秒を記録し、2人のランナーが“2時間切り”のタイムを樹立しました。この大記録誕生に、2時間4分55秒の日本記録