西武鉄道によりますと、西武池袋線の石神井公園と大泉学園の間で架線点検を行っているため、▼西武池袋線の池袋と所沢の間、▼西武有楽町線の小竹向原と練馬の間、▼西武豊島線の練馬と豊島園の間の、いずれも上下線で運転を見合わせています。運転再開のめどはたっていません。