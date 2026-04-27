日経平均株価が終値で、初めて6万円を超えました。27日の東京株式市場は、先週末、ニューヨーク市場で、ハイテク関連株が大きく上昇した流れを受け、寄り付き直後から半導体関連の銘柄を中心に買い注文が広がりました。さらに中東情勢の緊張が和らぐとの見方も広がり、午後に入り、一時、1100円を超えて上げ幅を拡大し、終値は6万537円36銭となり、史上初めて終値で6万円を超えました。市場関係者からは「6万1000円もこのまま到達